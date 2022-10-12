Мир 12 октября 2022, 11:30 Поделиться Telegram

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Viber «Ядерного оружия не нужно, когда есть Болтон». Американцы — об угрозах США ликвидировать Путина Читатели Newsweek раскритиковали экс-советника президента США Болтона за угрозы Путину Википедия

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Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон допустил, что американские военные попытаются убить президента России Владимира Путина в случае гипотетического ядерного удара. Читателей журнала Newsweek такие угрозы шокировали. Они раскритиковали его за громкие заявления.

Джон Болтон сказал, что отдав приказ о применении тактического ядерного оружия, российский президент «подпишет предсмертную записку». Он призвал власти США прямо пригрозить ему фатальным ударом, чтобы не допустить такой развязки.

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Читатели были шокированы угрозами и раскритиковали политика. Nicholas Heydenrych припомнил бывшему советнику Дональда Трампа прогнозы завершить войну в Ираке за три месяца, а не восемь лет. Он назвал угрозы в адрес президента России безумием, заявил, что Джону Болтону не стоит доверять, и посоветовал не публиковать его мнение в СМИ.

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«Ядерного оружия не нужно, когда у вас есть кто-то вроде Болтона, который вызывает массовые смерти, и у вас нет угрызений совести по этому поводу. К сожалению, таких как он, много среди тех, кто принимает внешнеполитические решения для нации», — написал peace.

Интернет-пользователь с ником chuсkb увидел в этих заявлениях типичное поведение республиканцев — они громко и много говорят, но ничего не предпринимают. Читатель по имени fly’s-ointment написал, что Джон Болтон всегда первым готов взяться за саблю.

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