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    20 августа 2020, 14:14

    Ядерное топливо загрузили на первом энергоблоке Белорусской АЭС

    Андрей Иванов

    Первый энергоблок БелАЭС практически готов ко второй фазе пуска. На нем загрузили ядерное топливо в реактор. Об этом сообщило агентство БелТА со ссылкой на начальника управления регулирования ядерной безопасности Госатомнадзора Вигена Марухяна.

    «На сегодня загружены 163 кассеты в реакторную установку. Но при этом есть еще определенные процедуры в части уплотнения, они происходят не за один час или день», — заявил Марухян.

    Он добавил, что вторая фаза физического пуска энергоблока начнется после того, как АЭС пришлет уведомление, что готова к гидравлическим испытаниям.

    Подготовка к запуску энергоблока АЭС состоит из трех фаз. Первая — загрузка топлива в реактор. Вторая — «холодные» гидравлические испытания при температуре реактора до 130 градусов. Третья — «горячая», то есть при температуре реактора выше 130 градусов. Загрузка топлива на первом энергоблоке БелАЭС началась 7 августа.

    Белорусская АЭС с двумя реакторами строят по российскому проекту возле Островца в Гродненской области. Генеральный подрядчик проекта — госкорпорация «Росатом».

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