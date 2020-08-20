Ядерное топливо загрузили на первом энергоблоке Белорусской АЭС

«На сегодня загружены 163 кассеты в реакторную установку. Но при этом есть еще определенные процедуры в части уплотнения, они происходят не за один час или день», — заявил Марухян.

Он добавил, что вторая фаза физического пуска энергоблока начнется после того, как АЭС пришлет уведомление, что готова к гидравлическим испытаниям.

Подготовка к запуску энергоблока АЭС состоит из трех фаз. Первая — загрузка топлива в реактор. Вторая — «холодные» гидравлические испытания при температуре реактора до 130 градусов. Третья — «горячая», то есть при температуре реактора выше 130 градусов. Загрузка топлива на первом энергоблоке БелАЭС началась 7 августа.

Белорусская АЭС с двумя реакторами строят по российскому проекту возле Островца в Гродненской области. Генеральный подрядчик проекта — госкорпорация «Росатом».