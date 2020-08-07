Ядерное топливо начали загружать в первый энергоблок Белорусской АЭС

По словам представителей госкорпорации, первая тепловыделяющая сборка с материалом для реакторов была загружена в 11:45. Уточняется, что в течение августа аналогичную процедуру произведут еще со 163 тепловыделяющими сборками, пишет сайт «Экономика сегодня».

Ранее «360» сообщал, что срок действия российского кредита на строительство Белорусской АЭС продлили на два года.