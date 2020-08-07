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    07 августа 2020, 13:22

    Ядерное топливо начали загружать в первый энергоблок Белорусской АЭС

    Полина Петрова

    Специалисты приступили к загрузке ядерного топлива в энергоблок № 1 Белорусской атомной электростанции (АЭС), сообщил Росатом в своем Twitter-аккаунте.
    Ядерное топливо начали загружать в первый энергоблок Белорусской АЭС

    По словам представителей госкорпорации, первая тепловыделяющая сборка с материалом для реакторов была загружена в 11:45. Уточняется, что в течение августа аналогичную процедуру произведут еще со 163 тепловыделяющими сборками, пишет сайт «Экономика сегодня».

    Ранее «360» сообщал, что срок действия российского кредита на строительство Белорусской АЭС продлили на два года.

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