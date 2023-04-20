Мир 20 апреля 2023, 07:59 Ядерное оружие осложнило решение США бороться с Россией и Китаем NYT: США не знают способов противостояния обладающим ядерным оружием России и Китаю Пресс-служба Минобороны

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Стремление Соединенных Штатов противостоять России и Китаю сильно осложняется наличием у обеих стран ядерного оружия. Об этом написало издание New York Times.

По мнению журналистов, Китай планирует расширить свой ядерный потенциал, тем самым изменив баланс сил на международной арене. В связи с этим власти США размышляют о том, чтобы придумать новый подход.

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«Некоторые республиканцы заговорили об увеличении ядерного потенциала после истечения срока действия ДСНВ до такого уровня, чтобы суметь противостоять объединенным российско-китайским силам», — указано в статье.

Профессор Гарварда Мэтью Банн при этом назвал безумием даже мысли о ведении Соединенными Штатами сразу двух ядерных войн.

Ранее руководитель Национального управления ядерной безопасности при Министерстве энергетики США Джилл Хруби заявил о желании США вести диалог с Китаем и Россией по стратегической стабильности. Она отметила, что сейчас такие переговоры не ведутся, и выразила надежду на подобный диалог в будущем.