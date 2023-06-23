Мир 23 июня 2023, 22:18 «Ядерная» пятерка СБ ООН обсудила снижение стратегических ядерных рисков в Каире Эксперты МИД России, США, КНР, Франции и Британии обсудили снижение стратегических рисков РИА «Новости»

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Эксперты МИД и Минобороны России, США, Франции, Китая и Великобритании обсудили на рабочей встрече в Каире снижение стратегических рисков и ядерных доктрин. Об этом сообщил Госдепартамент США, информация опубликована на сайте ведомства.

«Организованная США рабочая встреча экспертов из министерств иностранных дел и министерств обороны КНР, Франции, Российской Федерации и Великобритании прошла в Каире 13 -14 июня, обсуждалось снижение стратегических рисков, а также ядерные доктрины и политика в этой сфере», — сказано в сообщении.

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На данный момент, напомнило американское внешнеполитическое ведомство, США является председателем «диалога пяти стран-обладателей ядерного оружия в рамках продолжающегося обмена мнениями в контексте Договора о нераспространении».

В своем сообщении Госдеп отметил, что планирует в дальнейшем оказывать содействие «диалогу между экспертами в атомной сфере» из всех пяти перечисленных стран.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев во время встречи с коллегами по Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Индии заявил, что нужно предотвратить военную конфронтацию между ядерными государствами. Он предупредил об ужасающих последствиях, к которым может привести провокационное поведение западных стран в контексте украинского конфликта.