МИД России заявил, что была зафиксирована активность ядерных сил Запада | 360°

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07 октября 2022, 22:36

МИД России заявил, что была зафиксирована активность ядерных сил Запада

МИД России: зафиксированы признаки активности ядерных сил Запада

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Россия считает недопустимой риторику о ядерном ударе, а также активность ядерных сил западных стран. Такое мнение высказал замглавы департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов. Его слова привел ТАСС.

«Нами фиксировались признаки, свидетельствующие о повышении активности ядерных сил западных стран. Отличились на Западе и в плане безответственной риторики», — пояснил дипломат.

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По его словам, Вашингтон «фактически угрожал» с помощью СМИ возможностью нанесения удара по России. Такая риторика не является ответственной и допустимой, подытожил Воронцов.

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В последнее время западные издания активно муссируют тему применения ядерного оружия в связи с конфликтом на Украине. Президента Владимир Зеленский просил НАТО нанести «превентивный удар» по России. Однако мировое сообщество не восприняло его слова всерьез.

Позднее украинский лидер объяснил свое заявление. Зеленский утверждает, что не имел в виду применение ядерного оружия, а введение нового пакета жестких антироссийских санкций.

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