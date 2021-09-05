Яд бразильской гадюки оказался эффективным средством борьбы с коронавирусом

Ученые из Университета Сан-Паулу выяснили, что яд бразильской гадюки может блокировать распространение коронавируса в организме. К такому выводу исследователи пришли после экспериментов на обезьяне, сообщило агентство Reuters.

Научные сотрудники университета установили, что одна из составляющих яда может блокировать развитие белков, которые необходимы коронавирусу для размножения и перемещения внутри человеческого организма. Ей оказался пептид или цепочка аминокислот, которые соединяются с ферментом SARS-CoV-2 и не повреждают другие клетки.

Один из авторов исследования Джузеппе Пуорто попросил местных жителей не начинать охотится на змей после этого сообщения в надежде уберечься от заражения или вылечиться от COVID-19. По его словам, содержащийся в яде этих пресмыкающихся пептид можно синтезировать в лаборатории. Животных стоит оставить в покое, подчеркнул Пуорто.

Ранее ученые Роспотребнадзора выявили штамм лактобактерий, который способен подавить коронавирус. Эти микроорганизмы могут стать основой для лекарства от COVID-19.