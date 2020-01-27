«Я здесь главный!» Поляк с дорожным знаком напал на российский грузовик

Житель Польши с криками: «Я здесь главный» — напал на российский грузовик. На публикации в соцсетях видно, как поляк наносит удары по фуре дорожным знаком.

44-летний житель города Стшельцы Краеньские вырвал дорожный знак и напал на грузовик DAF с российскими номерами с криками: «Это мой город, я здесь главный», — сообщил портал gorzowianin.pl. По его данным, это произошло в ночь на воскресенье на кольцевой дороге.

По информации СМИ, в этот момент в машине находились два гражданина России, они не пострадали.

Мужчину задержали полицейские, но из-за неадекватного поведения хулигана отправили в психиатрическую больницу. Правоохранители узнали, что перед нападением на грузовик поляк угнал легковой автомобиль и заправил его, не заплатив за топливо. Машину он оставил прямо на дороге, где потом остановил российский грузовик.