«Я за твою голову сейчас $100 тыс. заплачу». МВД Белоруссии рассказало о угрозах милиционерам

МВД Белоруссии опубликовало скриншоты с угрозами в адрес милиционера. Пользователь писал правоохранителю о расправе на личный номер телефона, обещая заплатить за «его голову» до 100 тысяч долларов.

Скриншоты переписок выложены в официальном Telegram-канале ведомства.

Как сообщает Telegram-канал RT, угрозы звучали в адрес участкового отделения милиции Партизанского РУВД. При этом у злоумышленника, кроме номера телефона, были личные данные, фотографии инспектора и даже информация о его автомобиле.

«Я за твою голову сейчас 100 тысяч долларов заплачу. Я из Киева, поговорить не хочешь? Или поднять до 300 тысяч за всю твою семью?» — написал неизвестный.

По данным издания, все данные милиционера он нашел в одном из Telegram-каналов, участники которого призывали отправлять сотрудникам сообщения с угрозами.

Сейчас мужчина задержан. Он во всем признался. Материалы проверки переданы в СК, сообщает пресс-служба МВД Белоруссии.

В Белоруссии 9 августа прошли выборы на пост президента. По данным ЦИК, победил действующий президент Александр Лукашенко. Он набрал 80,1% голосов. Оппозиционно-настроенные граждане с итогами голосования не согласились. Первые дни проходили массовые столкновения силовиков и граждан на несанкционированных митингах. По данным МВД, были задержаны около 6,7 тысячи человек. Сейчас они все отпущены. Пострадали 150 правоохранителей.