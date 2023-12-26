Мир 26 декабря 2023, 08:02 «Я все еще здесь». Осужденный в России Уилан вновь пожаловался на бездействие США Осужденный в России американец Уилан призвал Байдена обеспечить его освобождение РИА «Новости»

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Американец Пол Уилан, три года назад осужденный в России за шпионаж, снова заявил, что власти Соединенных Штатов не предпринимают усилий к его освобождению. Мужчина уверен, что президент США Джо Байден может вернуть его домой.

«Господин президент, вы обещали вернуть меня домой. <…> Я все еще здесь. Должно быть что-то еще, что вы можете сделать, чтобы обеспечить мое освобождение», — обратился 53-летний Уилан к американскому лидеру через журналистов CBS.

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Осужденный признался, что чувствует себя одиноким. Он добавил, что Байден «дважды решил оставить» его в тюрьме.

Пола Уилана задержали в 2018 году и обвинили в шпионаже в России в пользу американских спецслужб. По версии следствия, американец собирал в РФ секретные данные и пытался вербовать представителей Минобороны и ФСБ. Его приговорили к 16 годам лишения свободы. Уилан не признал вину.

В последнее время он уже жаловался журналистам на то, что его «бросили и предали» и все переговоры по его освобождению «идут по кругу».