«Я вам приказываю убрать это!» Украинке в России причудился флаг на полу в детской игровой

Гражданке Украины, проживающей в России, привиделся национальный флаг на полу в детской игровой комнате.

Женщина агрессивно обратилась к администрации с требованием убрать национальную символику.

Ей объяснили, что это не флаг, а просто прорезиненные листы желтых и синих цветов, но ее это не устроило.

«Это не цвета, это наш флаг», — заявила она.

Беженцы с Украины в европейских странах не единожды отличились с неприятной стороны. В частности, в Латвии они начали нападать на местных за использование русского языка, нередко пуская в ход кулаки.

Ранее украинские беженцы в Литве с агрессией набросились на местного жителя, который попросил их убрать за собой оставленный мусор.