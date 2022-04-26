«Я вам приказываю убрать это!» Украинке в России причудился флаг на полу в детской игровой
Гражданка Украины в России спутала пол в детской игровой с национальным флагом
Гражданке Украины, проживающей в России, привиделся национальный флаг на полу в детской игровой комнате.
Женщина агрессивно обратилась к администрации с требованием убрать национальную символику.
Ей объяснили, что это не флаг, а просто прорезиненные листы желтых и синих цветов, но ее это не устроило.
«Это не цвета, это наш флаг», — заявила она.
Беженцы с Украины в европейских странах не единожды отличились с неприятной стороны. В частности, в Латвии они начали нападать на местных за использование русского языка, нередко пуская в ход кулаки.
Ранее украинские беженцы в Литве с агрессией набросились на местного жителя, который попросил их убрать за собой оставленный мусор.