Мир 15 декабря 2023, 03:25 «Я в ярости». Мать Илона Маска раскритиковала действия Байдена против сына Мать Илона Маска заявила, что Байден мешает ее сыну делать мир лучше Ron Sachs/Keystone Press Agency/Global Look Press

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Предприниматель Илон Маск старается сделать мир лучше, а президент США Джо Байден хочет его остановить. Такое заявление сделал мать бизнесмена Мэй Маск в соцсети Х.

«Я — мать Илона Маска. Его цель — сделать мир лучше. POTUS (Байден — прим. ред.) хочет его остановить. <…> Вы хоть представляете, как я в ярости?» — написала Мэй Маск.

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Так она отреагировала на слова члена Федеральной комиссии по связи США Брендана Карра, который заявил, что Байден будет использовать любые способы для слежки за Маском. По словам матери предпринимателя, в других странах гордятся Илоном Маском и не понимают истинных мотивов главы Белого дома.

Ранее Маск заявил, что считает президента России Владимира Путина «неплохим мужиком» и хотел бы получить российский паспорт. Также бизнесмен восхитился специфическим чувством юмора русских, которые рисуют смешные мемы на него самого.