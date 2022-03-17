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    17 марта 2022, 10:52

    «Я в истории не видел такого». Экс-полковник НАТО — о скорости спецоперации ВС РФ

    Экс-полковник НАТО назвал быстрым развитие спецоперации ВС РФ

    Александр Иванов

    Бывший полковник НАТО, французский военный эксперт Жак Бо отметил высокую скорость развития спецоперации ВС РФ на Украине. Своим мнением он поделился в интервью бельгийскому журналисту Мишелю Коллону.

    «Я в истории не видел такого». Экс-полковник НАТО — о скорости спецоперации ВС РФ

    «Они идут там, где можно пройти. Если посмотреть на карту, мы бы увидели, что русская армия обходит все большие города и продолжает идти. Они двигаются очень быстро», — сказал Жак Бо. Его цитирует URA.RU.

    По словам бывшего полковника, темпы спецоперации очень высокие. Ранее, как признался Бо, он не видел подобного.

    «Я в истории не видел такого быстрого продвижения. За четыре дня они заняли территорию, равную Великобритании», — подчеркнул военный эксперт.

    По данным Минобороны, с начала проведения специальной операции российские военные уничтожили 111 украинских самолетов, 68 вертолетов, 160 беспилотников, 159 зенитно-ракетных комплексов, 1353 танка и других боевых бронированных машин.

    Помимо этого, подразделения ВС РФ ликвидировали 129 реактивных систем залпового огня ВСУ, 493 орудия полевой артиллерии и миномета, 1096 единиц специальной военной автомобильной техники. Российская авиация поразила 128 военных объектов Украины.