Бывший полковник НАТО, французский военный эксперт Жак Бо отметил высокую скорость развития спецоперации ВС РФ на Украине. Своим мнением он поделился в интервью бельгийскому журналисту Мишелю Коллону.

«Они идут там, где можно пройти. Если посмотреть на карту, мы бы увидели, что русская армия обходит все большие города и продолжает идти. Они двигаются очень быстро», — сказал Жак Бо. Его цитирует URA.RU.

По словам бывшего полковника, темпы спецоперации очень высокие. Ранее, как признался Бо, он не видел подобного.

«Я в истории не видел такого быстрого продвижения. За четыре дня они заняли территорию, равную Великобритании», — подчеркнул военный эксперт.

По данным Минобороны, с начала проведения специальной операции российские военные уничтожили 111 украинских самолетов, 68 вертолетов, 160 беспилотников, 159 зенитно-ракетных комплексов, 1353 танка и других боевых бронированных машин.

Помимо этого, подразделения ВС РФ ликвидировали 129 реактивных систем залпового огня ВСУ, 493 орудия полевой артиллерии и миномета, 1096 единиц специальной военной автомобильной техники. Российская авиация поразила 128 военных объектов Украины.