«Я триста, пацаны». Ранение бойца ВСУ от первого лица показали на видео

Украинский военный, ведший пулеметную перестрелку, получил ранение в область груди. Видео от первого лица показал Telegram-канал Ura.ru со ссылкой на Russia Today.

После попадания пули националист сообщил по рации, что его ранили, но добавил, что он еще «не закончился».

Ранее Народная милиция Донецкой Народной Республики показала видео с вооружением, которое украинские войска оставили при спешном отступлении со своих позиций.

Также Министерство обороны РФ показало видео, на котором российские вертолеты с воздуха прикрывают российские колонны бронированной и автомобильной техники.

Специальная военная операция России на Украине продолжается 23-й день. Президент РФ Владимир Путин заявил, что военнослужащие делают все возможное, чтобы не пострадало мирное население.