  • «Я тоже ни черта не понимаю в политике». Двойник Зеленского из Москвы вызвался заменить его на сцене

    23 октября 2019, 18:28

    Нина Петлинова

    В Москве обнаружили мужчину, который имеет очевидное внешнее сходство с президентом Украины Владимиром Зеленским. Сюжет с ним вышел в эфир в рамках передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
    «Я тоже ни черта не понимаю в политике». Двойник Зеленского из Москвы вызвался заменить его на сцене

    Двойник президента Украины, которого зовут Умид Исабаев, приехал в Москву из Узбекистана вместе с семьей. В столице он работает автомаляром, но думает о карьере в шоу-бизнесе.

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    По словам Умида, с Владимиром Зеленским он похож не только внешне.

    «Я тоже плохо разговариваю на украинском, ни черта не понимаю в политике, фанатею от Тома Круза и вел свадьбу в Узбекистане», — сказал он во время передачи.

    Умид заявил, что готов подменить политического лидера на сцене, пока тот управляет государством. Единственное его условие — отсутствие сцен, «где надо свинью кушать».