«Я тоже ни черта не понимаю в политике». Двойник Зеленского из Москвы вызвался заменить его на сцене

Двойник президента Украины, которого зовут Умид Исабаев, приехал в Москву из Узбекистана вместе с семьей. В столице он работает автомаляром, но думает о карьере в шоу-бизнесе.

По словам Умида, с Владимиром Зеленским он похож не только внешне.

«Я тоже плохо разговариваю на украинском, ни черта не понимаю в политике, фанатею от Тома Круза и вел свадьбу в Узбекистане», — сказал он во время передачи.

Умид заявил, что готов подменить политического лидера на сцене, пока тот управляет государством. Единственное его условие — отсутствие сцен, «где надо свинью кушать».