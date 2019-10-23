«Я тоже ни черта не понимаю в политике». Двойник Зеленского из Москвы вызвался заменить его на сцене
В Москве обнаружили мужчину, который имеет очевидное внешнее сходство с президентом Украины Владимиром Зеленским. Сюжет с ним вышел в эфир в рамках передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
Двойник президента Украины, которого зовут Умид Исабаев, приехал в Москву из Узбекистана вместе с семьей. В столице он работает автомаляром, но думает о карьере в шоу-бизнесе.
По словам Умида, с Владимиром Зеленским он похож не только внешне.
«Я тоже плохо разговариваю на украинском, ни черта не понимаю в политике, фанатею от Тома Круза и вел свадьбу в Узбекистане», — сказал он во время передачи.
Умид заявил, что готов подменить политического лидера на сцене, пока тот управляет государством. Единственное его условие — отсутствие сцен, «где надо свинью кушать».