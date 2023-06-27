Мир 27 июня 2023, 18:36 «Я такой же участник». Лукашенко объяснил нежелание называться посредником в ситуации с Пригожиным Лидер Белоруссии Лукашенко попросил не называть его посредником в ситуации с «Вагнером» РИА «Новости»

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнул, что не считает себя посредником в урегулировании ситуации вокруг попытки мятежа главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Его слова, произнесенные на церемонии вручения погон высшему офицерскому составу, привело БелТА.

Лукашенко отметил, что после урегулирования ситуации многие стали говорить, что он «посредник, молодец, герой и так далее», однако он «плохо воспринимает» такой подход.

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«Я никогда не просился в посредники. Я вообще не приемлю посредничество, я ненавижу его. <…> Я такой же участник этих событий, как президент Путин, потому что это наше отечество», — подчеркнул белорусский лидер.

Попытка мятежа была проблемой и этой страны, добавил он.

Лукашенко объяснил также, почему уже 25 лет ненавидит посредничество. По его словам, все время, пока он занимает пост президента, «нас все душат санкциями или еще чем-то», а потом они же заходят с другой стороны и заявляют, что готовы быть посредниками: кто из материальных интересов, кто из политических.