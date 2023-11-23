Мир 23 ноября 2023, 09:02 «Я — русскоязычный украинец». Арестович сделал неожиданное заявление Арестович потребовал защищать его права как русскоязычного украинца Официальный сайт Президента Украины

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Бывший советник главы офиса президента Украины, блогер Алексей Арестович* назвал себя «самым что ни на есть русским». Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Блогер раскритиковал высказывание спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука. Политик позволил себе сказать, что права русских на Украине необходимо ущемлять. С таким же заявлением выступил республиканский языковой омбудсмен Тарас Кремень.

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Арестович* выразил негодование. Его удивило то, что права общественных и национальных групп устанавливает не конституция и не Всеобщая декларации прав человека, а «чиновники в своих интервью».

«Оказывается, права, которых не может быть лишен никто, включая осужденных и военнопленных, теперь легко испаряются, потому что чиновник „так думает“», — указал он.

Блогер напомнил, что национальная принадлежность украинца устанавливается на основе его личного свидетельства. Ее документально фиксируют во время переписи населения, которую чиновники боятся проводить уже 22 года, уточнил экс-советник главы офиса президента Украины.

«Я — русскоязычный украинец. Да что там, я просто-таки самый что ни на есть русский», — указал Арестович*.

Он призвал чиновников говорить, что в республике нет русскоязычных украинцев, кроме гражданина Украины Алексея Арестовича*.

В противном случае он пообещал встретиться с ними в Европейском суде по правам человека.

* Алексей Арестович внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.