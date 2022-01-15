«Я пришла сюда помогать людям». Жители Алма-Аты вышли на субботник после беспорядков

Последствия беспорядков в Алма-Ате устраняют местные жители. Любимый город после погромов приводят в порядок люди разных профессий. При уборке на одном из пострадавших объектов «360» удалось пообщаться с гидом и врачом, которые рассказали о неспокойных январских днях и их отголосках.

Алия работает на двух работах — гидом и в банке. Но она согласилась прийти на уборку бесплатно, надела каску и жилет, взяла в руки лопату.

Алия рассказала, что когда были беспорядки, находилась в Алма-Ате.

«Слышали выстрелы. Мы выходили в начале, когда еще было не так шумно. Выходили, смотрели, все-таки думали, что это мирные будут митинги. А затем, когда уже пошли взрывать, газ стали пускать, мы уже, конечно, дома были», — сообщила она.

По ее словам, патронов при уборке не находили.

Другая девушка Назгуль рассказала, что работает врачом, и тоже тоже пришла на уборку. Она подтвердила, что во время беспорядков врачей не пускали помогать раненым. Досталось и самим врачам.

«Да, в скорой помощи всех избивали. Одну машину перевернули. Это просто нечеловечно. Это нелюди», — сказала она.

Назгуль сообщила, что во время беспорядков пострадали многие ее знакомые. Было много и погибших.

«Конечно, жертв очень много. Это все скрывается, сколько пропавших, сколько умерших. Просто труп, кровь человека, прошлись по ней, и все», — сказала она.

Девушка объяснила, почему подключилась к субботнику.

«Это мой город, это мой Казахстан. Я пришла сюда помогать людям», — объяснила Назгуль.

Ранее корреспондент «360» Александр Молочко отправился в Казахстан и начал вести дневник, рассказывая, как живут люди в разных городах после январских беспорядков.