Мир 08 декабря 2023, 03:15 «Я один остался». Пленный снайпер ВСУ рассказал об уничтожении его взвода Военнопленный ВСУ рассказал, что весь его взвод перебили на левом берегу Днепра РИА «Новости»

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Украинские военнослужащие, десантирующиеся на левый берег Днепра в Херсонской области, уничтожаются целыми взводами. Об этом РИА «Новости»рассказал сдавшийся в плен боец ВСУ Максим Мирончук.

Снайпер 36-й бригады морской пехоты ВСУ добровольно сложил оружие. Мирончук сдался в плен военнослужащим российской группировки войск «Днепр» в начале декабря 2023 года. По его словам, их почти всех перебили. Очень много было убитых и раненых.

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«Мой, получается, взвод весь перебили. Я один из взвода, получается, остался», — рассказал пленный.

Ранее попавший в плен боец ВСУ Виктор Набоков заявил, что украинским властям, разворовывающим бюджет, плевать на обычных людей. Он добавил, что за такое государство не стоит воевать.

Еще один попавший в плен боец 36-бригады морской пехоты ВСУ Роман Вертово рассказал, что в Одессе есть военный комиссариат закрытого типа для насильно мобилизованных, расположенный в Малиновском районе. Людей в нем могут до десяти дней, охраной и с колючей проволокой, как на зоне, вспомнил он.