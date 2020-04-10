«Я очень рад, что ей было не совсем плохо». Роббен — о том, как его жена перенесла коронавирус
Бывший хавбек сборной Нидерландов и мюнхенской «Баварии» Арьен Роббен рассказал, как его супруга перенесла коронавирус. Спортсмена процитировала «Газета.ru».
По словам футболиста, в первый и второй день у его жены не было никакого облегчения. У нее были очень неприятные чувства, возникала одышка, а также ощущение тяжести в легких. Повторный тест на коронавирус оказался отрицательным.
«Я очень рад, что ей было не совсем плохо», — признался Роббен.