По словам футболиста, в первый и второй день у его жены не было никакого облегчения. У нее были очень неприятные чувства, возникала одышка, а также ощущение тяжести в легких. Повторный тест на коронавирус оказался отрицательным.

«Я очень рад, что ей было не совсем плохо», — признался Роббен.