Мир 02 июня 2023, 17:59 «Я немного устал». Зеленский пожаловался на бесполезность санкций против России Президент Украины Зеленский пожаловался на усталость от неработающих санкций против России Flickr

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Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на то, что санкции против России не работают. По его мнению, некоторые страны Европы помогают стране обходить ограничения. Заявление прозвучало на пресс-конференции после встречи с лидером Эстонии Аларом Карисом в Киеве.

«Есть, к сожалению, государства во всем мире и на европейском континенте, которые, хотят этого или не хотят, но помогают обходить санкции. Обход санкций, честно говоря, я даже немного устал в этой именно борьбе», — процитировал Зеленского ТАСС.

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Украинский президент пообещал «публично бороться» с теми, кто позволяет обходить санкции, — правда, не уточнил, каким образом будет вестись эта борьба.

Накануне СМИ сообщали, что страны ЕС договорились смягчить изначально выдвинутые предложения для 11-го пакета антироссийских санкций, чтобы поскорее принять его. Один из спорных моментов касался как раз третьих стран, которые, как решил ЕС, прикладывают мало усилий для создания препятствий обходу антироссийских санкций. Звучало предложение создать механизм воздействия на такие страны, но ряд государств — членов Евросоюза выступили против. Возможно, механизм в итоге разрабатывать не станут.