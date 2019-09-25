«Я не узнаю Великобританию»: около 200 тысяч стариков останутся без медпомощи после Brexit

Джонсон наплевал на запрет на «жесткий» Brexit Подробнее

Британское правительство обязалось продолжать покрывать расходы на здравоохранение для пенсионеров, проживающих в Европе, только в течение шести месяцев после выхода Великобритании из ЕС без заключения сделки.

Эта новость вызвала гнев и беспокойство: под ударом оказались около 180 тысяч пенсионеров, которых назвали разменной монетой для политиков. Многие из этих людей страдают от хронических заболеваний, для них медицинская поддержка — вопрос жизни и смерти.

В организации «Британцы в Европе» заявили, что несколько сотен человек уже обратились к ним за помощью. Пожилая женщина, страдающая от болезни Паркинсона, переехала вместе с мужем в 2010 году во Францию. Она рассказала, что живет на снотворных и антидепрессантах. Необходимые лекарства, прививки и обследования она получала благодаря медстраховке S1. Женщина объяснила, что ей не хватит сбережений и пенсионных выплат для оплаты необходимых медуслуг. У пары нет детей не осталось родственников, кто смог бы помочь.

«Я не узнаю Великобританию, в которой прожила почти 60 лет. Если мы вернемся назад, то окажемся на положении беженцев», — посетовала женщина.