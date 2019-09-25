  • «Я не узнаю Великобританию»: около 200 тысяч стариков останутся без медпомощи после Brexit

    25 сентября 2019, 22:06

    Ольга Чеснокова

    Лондон отказался продолжать оплачивать медицинские расходы для британских пенсионеров, проживающих на территории Евросоюза, после Brexit. Таким образом за пределами страны без необходимой помощи останутся около 180 000 стариков. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на издание The Local.
    «Я не узнаю Великобританию»: около 200 тысяч стариков останутся без медпомощи после Brexit

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    Британское правительство обязалось продолжать покрывать расходы на здравоохранение для пенсионеров, проживающих в Европе, только в течение шести месяцев после выхода Великобритании из ЕС без заключения сделки.

    Эта новость вызвала гнев и беспокойство: под ударом оказались около 180 тысяч пенсионеров, которых назвали разменной монетой для политиков. Многие из этих людей страдают от хронических заболеваний, для них медицинская поддержка — вопрос жизни и смерти.

    В организации «Британцы в Европе» заявили, что несколько сотен человек уже обратились к ним за помощью. Пожилая женщина, страдающая от болезни Паркинсона, переехала вместе с мужем в 2010 году во Францию. Она рассказала, что живет на снотворных и антидепрессантах. Необходимые лекарства, прививки и обследования она получала благодаря медстраховке S1. Женщина объяснила, что ей не хватит сбережений и пенсионных выплат для оплаты необходимых медуслуг. У пары нет детей не осталось родственников, кто смог бы помочь.

    «Я не узнаю Великобританию, в которой прожила почти 60 лет. Если мы вернемся назад, то окажемся на положении беженцев», — посетовала женщина.