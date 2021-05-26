«Я не понимаю, что происходит»: Мать Сапеги отреагировала на видео с признанием дочери

Мать россиянки Софьи Сапеги Анна Дудич отреагировала на появившееся в Сети видео с признанием дочери. На кадрах девушка говорит, что была редактором Telegram-канала «Черная книга Беларуси», публикующего данные сотрудников МВД республики, написал сайт RT.

«Я десятый раз просматриваю это видео и не понимаю, что она говорит. Я не понимаю вообще, что происходит. Какая „Черная книга“, Софья? Или я запуталась, или это сон, или это подстава», — подчеркнула Дудич.

По словам женщины, она знает об этом ресурсе, но впервые слышит, что ее дочь причастна к нему.

23 мая Софью вместе с основателем Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем задержали в Минске. Ее подозревают в совершении в период с августа по сентябрь 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса Белоруссии. Сапега арестована на два месяца.