Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова удивилась тому, что Варшава отказалась от празднования 75-й годовщины освобождения города от фашистских захватчиков. Дипломат отметила, что так в Европе антифашисты будут вынуждены уйти в подполье.

Столицу Польши освободили от немецких захватчиков 17 января 1945 года. Советские войска в результате Варшавско-Познанской наступательной операции отбили город у фашистов.

Ранее в Польше сообщили, что не будут отмечать годовщину. Свое возмущение Захарова выразила в Facebook.

«Если говорить об очевидной тенденции, то я не могу понять, как можно отмечать дату начала войны и при этом практически игнорировать даты освобождения?»» — написала Захарова.

Она считает, что одновременно с этим предпосылки начала Второй мировой войны и предвоенная ситуация полностью искажаются.