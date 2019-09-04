«Я не хочу выборов»: Джонсон объяснил, как решить проблему Brexit

Ситуацию вокруг Brexit в Великобритании можно разрешить посредством проведения внеочередных парламентских выборов. Такой способ озвучил премьер-министр страны Борис Джонсон.

По его словам, которые привел ТАСС, лидер оппозиции и глава лейбористов Джереми Корбин выступал за возможность выборов последние два года.

«Я не хочу выборов, но если депутаты проголосуют завтра за то, чтобы остановить переговоры и добиться еще одной бессмысленной отсрочки Brexit, то это будет единственная возможность, чтобы разрешить эту проблему», — заявил британский премьер.

Выход депутата из правящей партии Джонсона лишил его большинства в парламенте Подробнее

Он подчеркнул, что намерен внести в парламент предложение, которое дает возможность проведения досрочных выборов.

Заявление Бориса Джонсона обусловлено тупиковой ситуацией, в которой оказались власти Великобритании. Парламент недоволен существующим соглашением с ЕС, но и не согласен на Brexit без такового.

Евросоюз Великобритания должна была покинуть еще 29 марта. Голосования прошли неудачно, и выход из ЕС перенесли на 31 октября. Парламентарии хотят, чтобы Джонсон настоял на переносе срока Brexit.