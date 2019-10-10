  • «Я не готов терять людей». Зеленский определил приоритеты Украины

    10 октября 2019, 14:35

    Нина Петлинова

    Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что введение военного положения в стране никак не разрешит конфликт в Донбассе, а лишь приведет к хаосу. Об этом он заявил в четверг, 10 октября, во время пресс-конференции.

    «Это все не решается военным положением. Я не готов терять людей. Если мы говорим о людях и о территориях, то первый приоритет — люди, второй приоритет — территории», — подчеркнул президент.

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    Глава государства также отметил, что хочет попробовать найти другие пути решения конфликта — «благодаря Минску и „нормандскому формату“».

    Он также вспомнил, что военное положение вводилось не так давно — в 2018 году, когда пост главы Украины занимал Петр Порошенко. Тогда в стране начался хаос, люди начали покидать свои дома и бежать за границу.

    «Вы хотите хаос? Я не хочу хаос», — заключил Зеленский.