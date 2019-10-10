«Я не готов терять людей». Зеленский определил приоритеты Украины

«Это все не решается военным положением. Я не готов терять людей. Если мы говорим о людях и о территориях, то первый приоритет — люди, второй приоритет — территории», — подчеркнул президент.

Глава государства также отметил, что хочет попробовать найти другие пути решения конфликта — «благодаря Минску и „нормандскому формату“».

Он также вспомнил, что военное положение вводилось не так давно — в 2018 году, когда пост главы Украины занимал Петр Порошенко. Тогда в стране начался хаос, люди начали покидать свои дома и бежать за границу.

«Вы хотите хаос? Я не хочу хаос», — заключил Зеленский.