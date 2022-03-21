«Я могу об этом говорить». Российская чемпионка объяснила, почему ответила Шварценеггеру

Обращение российской чемпионки мира по пауэрлифтингу Марьяны Наумовой к Арнольду Шварценеггеру было написано ей самой. Текст девушка составляла быстро и от души.

Наумова напомнила, в беседе с РЕН ТВ, что лично знакома со Шварценеггером и на протяжении многих лет считала актера своим кумиром.

«В глубине души ожидала от него чего-то другого. Я передавала ему письма детей Донбасса с надеждой на то, что он прочитает их и обратит внимание», — сказала спортсменка.

Девушка допускала, что Шварценеггер не всегда может открыто выразить реальную точку зрения из-за политики. Но никакой реакции на письма не последовало вообще. И олимпийскую чемпионку это очень расстроило, как и недавно записанное голливудской звездой видео.

«Я ему ответила на обращение, я хотела это сделать, как можно быстрее. Я могу об этом говорить. От души написала текст. За восемь лет это стало частью моей жизни, я все это время приезжаю на Донбасс и, можно сказать, я там выросла. Я там обрела многих друзей, многих потеряла», — подчеркнула олимпийская чемпионка.