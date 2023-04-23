23 апреля 2023, 12:21
«Я люблю Господа Бога!» Священник отказался брать украинский флаг из рук военного
Украинский военный не сумел заставить священника взять флаг страны в Киево-Печерской лавре
Морпех на Украине попытался заставить священника из Киево-Печерской лавры взять в руки национальный флаг страны. Военный заявил, что он должен быть в каждой церкви, сообщил Telegram-канал Союза православных журналистов (СПЖ).
«Если ты любишь Украину — флаг взял! Флаг взял, быстро!» — кричал украинский военный.
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Священник в ответ сказал: «Я люблю Господа Бога». Как позже сообщили в СПЖ, этот военный — псевдогерой и мошенник. Ранее он собирал деньги якобы для нужд детей-сирот от имени благотворительной организации.
Ситуация вокруг Киево-Печерской лавры — одного из первых монастырей Киевской Руси — накалилась в конце марта. К лавре регулярно приезжают силовики.
Ранее «360» сообщал, что 21 апреля полиция особого назначения срезала замки и отключила сигнализацию в одном из корпусов Киево-Печерской лавры. До этого к монастырю приезжали взрывотехники с собаками после сообщения о минировании. По последней информации Союза православных журналистов, монахов в лавру пропускают только по паспортам.
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