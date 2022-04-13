«Я как посмотрела, ноги уже не было». Жительница Ясиноватой пострадала из-за попавшего в огород снаряда ВСУ

Жительница Ясиноватой Дарья Холодова попала под обстрел со стороны ВСУ. Снаряд упал в огород, в результате чего девушка осталась без половины ноги.

«Я только зашла во двор с матерью, и в огород прилет. Соседка скончалась на месте. У меня полноги. Я как посмотрела, ноги уже не было», — рассказала Холодова корреспонденту «Известий».

Она добавила, что ее мать получила тяжелые ранения во время обстрела. Сейчас под наблюдением медиков находится и сосед девушки. Мужчина получил лишь царапины, а его жена погибла.

«Слышим, гудит, а женщина с нами была — говорит, падайте. И мы упали, кто как мог», — сказал Анатолий Бернгарт.

Ранее сообщалось, что украинские военные усилили обстрел территории Донецкой Народной Республики. Специалисты Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) зафиксировали 34 атаки за сутки. В результате обстрелов погибли два человека. Всего под огнем оказались восемь населенных пунктов, по которым в общей сложности выпустили 189 снарядов. Бойцы ВСУ повредили жилые дома, газопровод, школу искусств и трамвайные пути.