«Я хотел бы вас обнять». Лионель Месси записал видео для 100-летнего фаната

Эрнан «Нело» Мастранджело является многолетним поклонником известного футболиста Лиогеля Месси, и с начала его карьеры ведет в тетрадке запись голов и игр, в которых участвовал его кумир. Его внук Джулиан ведет соцсети Twitter и TikTok, он рассказал подписчикам об увлечении дедушки.

На видео пожилой мужчина, которому 11 июля исполнилось 100 лет, показывает свои тетрадки, в которых фиксирует достижения Месси. Всего он сделал 730 записей. У Эрнан Мастранджело нет ни смартфона, ни компьютера.

Видео стало вирусным, и о пожилом поклоннике узнал сам Лионель Месси. Тот был тронут и после победы в финале Кубка Америки отправил Эрнану видео.

«Привет, Эрнан. Твоя история дошла до меня. Мне кажется безумием, что вы записывали мои голы таким способом, и именно поэтому я хотел обнять вас и поблагодарить за то, что вы делаете, за всю вашу последующую работу», — сказал Месси.

Пораженный таким вниманием Эрнан Мастранджело пообещал, что всегда будет следовать за Месси — «до конца».

На днях стало известно, что Лионель Месси остается в испанской «Барселоне». По слухам, ему хотели предложить перейти во французский клуб «Пари Сен-Жермен».