Майя Санду высказала надежду на возможную встречу с президентом России Владимиром Путиным. Она подчеркнула, что хочет, чтобы у Молдавии были хорошие отношения с РФ, как и с другими партнерами.

«Я надеюсь, что у нас будет такой разговор. Я хочу, чтобы у Молдовы были хорошие отношения со всеми странами, включая хорошие отношения с Россией», — сказал новый президент страны.

Она напомнила, что очень много граждан Молдавии работают в России, поэтому цель властей страны — обеспечить хорошие условия для них. Правительству Молдавии нужно решать вопрос разблокирования молдавского экспорта, добавила Санду.

«Мы хотим подписать соглашение о пенсионном обеспечении. То есть, у нас есть достаточно большая повестка по нашим отношениям с Россией», — подчеркунла она.

Когда стало известно, что Майя Санду победила на выборах президента Молдавии, она заявила, что построит баланс во внешней политике с прагматичным диалогом с Россией и США, а также с другими государствами-соседями — Румынией, Украиной, европейскими странами.