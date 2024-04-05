Мир 05 апреля 2024, 03:41 «Я бог, я убью». Аргентинец с мачете попытался напасть на президента страны Милея Мужчина с мачете и дисками для пилы решил убить главу Аргентины Милея Freepik

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Мужчина с мачете и дисками для «болгарки» предпринял попытку попасть в дом аргентинского правительства. В итоге его задержали. Об этом рассказала министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич в соцсети Х.

«Он приблизился к розовому дому (дом правительства — прим. ред) с мачете и другими острыми предметами, полицейская Янина Виоланте <…> остановила его», — заявила Буллрич.

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По данным телеканала TN, нападение планировал 29-летний мужчина. Он хотел воспользоваться моментом и проникнуть в здание, пока ограждение оставалось открытым во время выхода одного из чиновников.

«Я бог, я убью президента», — заявил нападавший в ходе задержания.

При себе у мужчины были пять шлифовальных дисков для «болгарки» и 20-сантиметровое мачете.

Ранее подсудимый в США попытался убить судью во время заседания в Лас-Вегасе. Причиной своего поступка мужчина назвал «плохой день».