Советник Трампа извинился за интервью российскому каналу

Советник президента США Дональда Трампа Скотт Атлас принес извинения за то, что дал интервью российскому телеканалу RT.

«Я недавно дал интервью RT и не знал, что они зарегистрированы в качестве иностранного агента. Я сожалею о том, что дал интервью, и прошу прощения за то, что позволил использовать себя. Я особенно извиняюсь перед сообществом национальной безопасности, которое усердно работает над тем, чтобы защитить нас», — написал Атлас в своем Twitter-аккаунте.

Интервью советника американского лидера для телепередачи Going Underground ранее вышло в эфир RT. Во время разговора Атлас заявил, в частности, что введение жесткого режима изоляции из-за коронавируса является «грандиозным провалом» государственной политики.

В ноябре 2017 года журналисты российского телеканала RT были лишены аккредитации при конгрессе США, в связи с тем что компания T&R Productions, LLC (T&R), обслуживающая американское отделение RT, была зарегистрирована как иностранный агент в США. Президент России Владимир Путин назвал такое решение со стороны Штатов атакой на свободу слова.

В конце октября Twitter отметил репортаж телеканала RT о выборах президента в США как вводящий в заблуждение. Информация появилась на сайте российского СМИ. Соцсеть отключила возможность делать ретвиты и реплаи к посту.