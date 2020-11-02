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    02 ноября 2020, 03:30

    Советник Трампа извинился за интервью российскому каналу

    Валерия Шафирко

    Советник президента США Дональда Трампа Скотт Атлас принес извинения за то, что дал интервью российскому телеканалу RT.

    «Я недавно дал интервью RT и не знал, что они зарегистрированы в качестве иностранного агента. Я сожалею о том, что дал интервью, и прошу прощения за то, что позволил использовать себя. Я особенно извиняюсь перед сообществом национальной безопасности, которое усердно работает над тем, чтобы защитить нас», — написал Атлас в своем Twitter-аккаунте.

    Интервью советника американского лидера для телепередачи Going Underground ранее вышло в эфир RT. Во время разговора Атлас заявил, в частности, что введение жесткого режима изоляции из-за коронавируса является «грандиозным провалом» государственной политики.

    В ноябре 2017 года журналисты российского телеканала RT были лишены аккредитации при конгрессе США, в связи с тем что компания T&R Productions, LLC (T&R), обслуживающая американское отделение RT, была зарегистрирована как иностранный агент в США. Президент России Владимир Путин назвал такое решение со стороны Штатов атакой на свободу слова.

    В конце октября Twitter отметил репортаж телеканала RT о выборах президента в США как вводящий в заблуждение. Информация появилась на сайте российского СМИ. Соцсеть отключила возможность делать ретвиты и реплаи к посту.