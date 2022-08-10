Саудовский дипломат Мохаммад аль-Кахтани скончался во время выступления на Арабо-Африканской конференции, которая проходила в доме пограничной охраны в Каире. Посол потерял сознание и упал, сообщает издание tahiamasr.com.

Сотрудники медицинской службы пытались оказать ему первую помощь, однако спасти дипломата не удалось. Рядом с ним находилась его супруга. Причина смерти пока неизвестна.

Последними словами аль-Кахтани были: «Ни для кого нет положения и никакой ценности, кроме тех, кто встретил своего Господа со здоровым сердцем». Конференцию проводила организация по борьбе с подделкой документов и контрафактом. В связи с кончиной посла мероприятие отменили.

Во время своего выступления на конференции аль-Кахтани говорил о президентах и королях Египта, Саудовской Аравии и ОАЭ. Короля Саудовской Аравии Салмана ибн Абдель Азиза он назвал великим человеком, во время царствования которого страна не слышала о терроризме и других проблемах.