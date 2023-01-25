Мир 25 января 2023, 17:30 Известный рэп-исполнитель Бернард Грин умер на 58-м году жизни

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Американский рэп-исполнитель Бернард Грин, наиболее известный под псевдонимом B.G., The Prince of Rap, скончался в городе Висбаден в Германии. Об этом сообщили «Известия».

По предварительным данным, причиной смерти исполнителя стала онкология, Грин долгое время боролся с раком предстательной железы.

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Отмечается, что рэп-исполнитель скончался в возрасте 57 лет. Одной из самых известных его композиций стал трек This Beat Is Hot.