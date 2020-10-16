Известный публицист обвинил французскую элиту в американизации

«Во Франции наблюдается впечатляющая американизация элиты. Если сложить воедино все бесчисленные проявления американизации, ее масштабы производят впечатление», — процитировал Биго сайт «Политика сегодня».

Он обратил внимание на книгу «Белое мышление», которую выпускает французский футболист, чемпион мира 1998 года Лилиан Тюрам. Также в качестве подтверждения своих слов публицист отметил заявления политика Амалии де Моншален, которая говорит о необходимости формировать «пути доступа» для кандидатов из географически неблагоприятных мест.

Как считает гендиректор бизнес-школы, подобными выступлениями министр госслужбы на американский манер поддерживает идеи позитивной дискриминации. Помимо прочего, Биго напомнил о «потворстве» СМИ по отношению к французской активистке движения BLM Асса Траоре, которая использовала мировую реакцию на убийство Джорджа Флойда в личных целях.