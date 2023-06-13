Мир 13 июня 2023, 11:27 Известный по фильму «Волосы» актер Трит Уильямс разбился на мотоцикле Голливудский актер Трит Уильямс погиб в дорожной аварии

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Актер Трит Уильямс, известный по ролям в фильмах «Волосы» и «Однажды в Америке», погиб в дорожной аварии. Ему был 71 год, сообщило издание People.

Смертельная авария произошла на трассе недалеко от Дорсета в американском штате Вермонт 12 июня около 17:00 по местному времени. По предварительной версии, водитель автомобиля поворачивал и не увидел мотоцикл. В ДТП пострадал только Уильямс, для его эвакуации в больницу Нью-Йорка вызвали вертолет. Однако в результате полученных травм актер скончался. По данным местной полиции, расследование ДТП находится на ранней стадии, осмотр места происшествия продолжат во вторник, 13 июня.

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Трит Уильямс получил известность в 1970-е годы. Он играл в фильме «Волосы», снятом по одноименному мюзиклу. Также известен зрителям по ролям в сериале «Байки из склепа», «Принц города», «Однажды в Америке» и «127 часов».

Актер Арнольд Шварценеггер ранее попал в ДТП на западе Лос-Анджелеса и сбил велосипедистку. Пострадавшая не получила серьезных травм, но ее доставили в больницу. При этом велосипед Шварценеггер отвез в мастерскую.