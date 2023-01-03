Мир 03 января 2023, 07:23 Известный гонщик Кен Блок погиб в аварии со снегоходом Команда Hoonigan сообщила о гибели в ДТП 55-летнего гонщика Кена Блока РИА «Новости»

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Известный гонщик Кен Блок погиб в аварии со снегоходом. ДТП оказалась смертельным. Гоночная команда Hoonigan Racing Division опубликовала некролог.

«Кен был первопроходцем и иконой. Нам будет невероятно его не хватать», — сказано в сообщении.

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Издание TMZ Sports сообщило подробности происшествия со ссылкой на на офис шерифа округа Уосатч. Уточняется, что Блок мчался на снегоходе по крутому склону, но автомобиль внезапно перевернулся и придавил его. Спортсмен получил несовместимые с жизнью травмы и умер на месте.

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По данным издания, у Кена Блока остались жена Люси и трое детей. Его 16-летняя дочь Лия также увлекается гонками.

Американский автогонщик известен еще и как шоумен. Он был в числе основателей компании DC Shoes. Кен Блок выступал в соревнованиях по скейтбордингу, сноубордингу, мотокроссу, ралли и других гонках.

Специально для известного спортсмена даже разработали электромобиль Audi S1 e-tron quattro Hoonitron.