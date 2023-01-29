Мир 29 января 2023, 18:31 Известный английский футболист украл ложку из Кремля Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Фердинанд украл ложку из Кремля в 2018 году freepik

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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд утащил ложку из Кремля на память в 2018 году. Его разоблачила экс-футболистка «Арсенала» Алекс Скотт в своей книге «Как (не) быть сильной».

Она призналась, что поступок коллеги ее рассмешил.

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Футболистов в качестве членов программы легенд ФИФА пригласили на мероприятие с участием президента Владимира Путина. Обсуждался чемпионат мира. На встрече также были президент ФИФА Джанни Инфантино и бывший игрок сборной Германии Лотар Маттеус.

«Рио рассмешил меня на выходе: он раскрыл ладонь и показал, что стащил чайную ложку на память», — призналась Скотт (ее процитировало издание Daily Star).

Чемпионат мира в России проходил летом 2018 года. Победила сборная Франции, серебро досталось Хорватии, бронза — Бельгии. Российская сборная тогда дошла до четвертьфинала, показав наилучший результат за всю историю РФ, однако проиграла Хорватии в серии пенальти. Все футболисты российской сборной получили звание «Заслуженный мастер спорта», а двое — Сергей Игнашевич и Игорь Акинфеев — удостоились орденов Почета.