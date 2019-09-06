  • Известных котов Нила Ушакова оставили жить в Рижской думе

    06 сентября 2019, 19:09

    Ольга Чеснокова

    Самые известные коты Риги — Кузя и Мурис — останутся жить в Рижской думе, сообщило издание «Аргументы недели».

    Вся Рига знает котов Кузю и Муриса. Их слава прогремела после того, как бывший мэр Риги Нил Ушаков взял их из приюта в конце 2011 и поселил в Рижской думе. Так животные стали «официальными котами» столицы Латвии.

    После отставки Ушакова и его переезда в Брюссель, животные осиротели. Бывший градоначальник не смог взять котов с собой. Нынешнего мэра Риги Олега Бурова присутствие котов не впечатлило. По его словам, «неправильно, когда коты ходят по столу во время совещаний». Это вызывало беспокойство у латвийцев. Они переживали, что котов могли переселить или выгнать.

    Оказалось, что Кузя и Мурис все так же живут в Рижской думе, в кабинете второго вице-мэра, Анны Владовой. Они, как и прежде, разгуливают по столу во время совещаний и неспешно поправляются, сообщило ИА Nation News.