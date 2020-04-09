Известного в США бойца Bellator застрелили у собственного дома

«Постоянный участник и безусловный победитель Bellator Исаия Чапман был убит в Акроне этой ночью. Ужасные новости», — заявил журналист в своем аккаунте в Twitter.

Информацию подтвердили и в самой компании, занимающейся организацией боев Bellator. Компания начала сбор денег на похороны и поддержку семьи — у спортсмена остались трое маленьких детей. Коллеги выразили свои соболезнования родным и близким атлета.

Что стало причиной перестрелки, уточняется. Чапман умер от огнестрельных ранений в больнице. Подробности происшествия неизвестны.

Американский боец Исаия Чапман выступал в смешанных единоборствах около десяти лет. За время игр он одержал девять побед и проиграл четыре поединка.

Ранее стало известно, что бои ММА из-за коронавируса перенесут на отдельный остров. Планируется, что на острове поединки будут проходить каждую неделю, но без зрителей. Всех спортсменов и персонал будут регулярно тестировать на COVID-19.