    20 мая 2020, 11:31

    Известная по скандалу с Трампом порноактириса создаст комиксы

    Ольга Ситникова

    Американская порноактриса Сторми Дэниелс выпустит серию комиксов. Она стала соавтором и главной героиней рисованной истории. Об этом сообщило радио «Комсомольская правда».

    Студия TidalWave Productions создаст биографический комикс о порноактисе и серию фантастических комиксов «Сторми Дэниелс: Космические войска».

    Девушка уточнила, что рассказ о космосе будет сатирическим. По словам представителей издательства, в нем соединятся боевик, приключения и комедия.

    «Серия „Женская сила"предлагает широкий обзор сильных и влиятельных женщин, которые формируют современную историю и культуру. В настоящее время разрабатываются книги с участием других известных женщин-авторов, руководителей предприятий, артистов, журналистов, политиков и активистов», — пояснили в издательстве о комиксе-биографии актрисы.

    Ранее Сторми Дэниелс написала книгу «Полное разоблачение», в которой рассказывается об интимной связи с президентом США Дональдом Трампом.