Известная по скандалу с Трампом порноактириса создаст комиксы

Студия TidalWave Productions создаст биографический комикс о порноактисе и серию фантастических комиксов «Сторми Дэниелс: Космические войска».

Девушка уточнила, что рассказ о космосе будет сатирическим. По словам представителей издательства, в нем соединятся боевик, приключения и комедия.

«Серия „Женская сила"предлагает широкий обзор сильных и влиятельных женщин, которые формируют современную историю и культуру. В настоящее время разрабатываются книги с участием других известных женщин-авторов, руководителей предприятий, артистов, журналистов, политиков и активистов», — пояснили в издательстве о комиксе-биографии актрисы.

Ранее Сторми Дэниелс написала книгу «Полное разоблачение», в которой рассказывается об интимной связи с президентом США Дональдом Трампом.