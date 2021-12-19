В Камбодже нашлась россиянка Анастасия Шередько, о пропаже и возможном похищении которой которой стало известно несколько дней назад. Об этом ее подруга сообщила газете «Известия».

Россиянку нашли живой. При каких обстоятельствах обнаружили 30-летнюю девушку, не уточняется. Ее подруга лишь сообщила, что сейчас Анастасия уже находится дома.

Сообщения об исчезновении Шередько в Камбодже появились в пятницу. Отмечалось, что россиянку мог похитить некий китаец, с которым та познакомилась в соцсети незадолго перед пропажей. СМИ писали, что девушка перестала выходить она связь 12 декабря, предположительно, после того, как встретилась с тем самым гражданином КНР. Сообщалось, что свидание у них было назначено на 10:00, но в общении с китайцем Анастасию, возможно, что-то напугало, поскольку она разослала друзьям сообщения с указанием своей геолокации. И после этого почти неделю она не появлялась.

Подруга пропавшей рассказывала, что ее новый знакомый из интернета поначалу отрицал все подозрения и говорил им, что Анастасия уехала домой, но потом якобы начал вымогать у друзей россиянки деньги в обмен на информацию о ее местонахождении.

Сведения о возможном похищении Шередько поступили в посольство РФ еще 15 декабря. Накануне в дипмиссии сообщили, что к поискам россиянки подключилась полиция.