Мир 11 марта 2023, 13:02 Извержение вулкана Судного дня с выбросом лавы началось в Индонезии Извержение вулкана Мерапи произошло на острове Ява в Индонезии

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В Индонезии на острове Ява 11 марта произошло извержение вулкана Мерапи, сообщили в национальном агентстве по смягчению последствий стихийных бедствий. Потоки лавы растеклись в сторону на полтора километра, местным жителям запретили приближаться к месту ЧП.

Экстренные службы повысили уровень опасности до третьего из четырех возможных из-за извержения. Опасный район покидают жители, оттуда же по возможности эвакуируют автомобили.

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Представители агентства добавили, что из вулкана продолжает вытекать лава. Ее потоки растеклись от кратера на полтора километра в сторону рек Бебенг и Красак. Людям запретили приближаться к Мерапи ближе, чем на семь километров. Многие снимают происходящее на видео и публикуют в социальных сетях.

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«Есть потенциальные опасности в виде лавовых лавин и горячих облаков в юго- и юго-западном секторе», — предупредили в ведомстве.

Ранее ученые называли Мерапи вулканом Судного дня — полномасштабное извержение может привести к катастрофическим последствиям и сказаться на многих странах мира.

В начале февраля в Индонезии случилось извержение вулкана Карангетанг. Он пробуждался около 40 раз в течение последних 300 лет.