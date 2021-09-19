Извержение вулкана случилось в Испании. Видео

Извержение вулкана началось на испанском острове Пальма. Очевидцы выкладывают видео в соцсети.

О росте сейсмической активности на острове ранее предупредили специалисты Национального географического института Испании.

После этого местные власти приняли решение об эвакуации людей с ограниченной подвижностью, сообщило местное информационное агентство EFE.

На кадрах, которые появились в Twitter, видны черные клубы дыма и пепла, которые выбросил вулкан на высоту нескольких метров.

По данным местных СМИ, магнитуда подземных толчков в этом районе за последние сутки составила 3,8. С 12 сентября было зарегистрировано в общей сложности более шести тысячи толчков, магнитуда самого мощного была 4,2.

В районе извержения начался сильный лесной пожар.

Клубы черного дыма от извергающегося вулкана и возгорания вокруг видны за несколько километров от места ЧП.