Важное 08 февраля 2023, 11:50 Извержение вулкана Сакурадзима произошло в Японии Извержение вулкана Сакурадзима произошло в японской префектуре Кагосима flickr

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Извержение вулкана Сакурадзима произошло в юго-западной префектуре Кагосима на острове Кюсю в Японии. Об этом информировал ТАСС со ссылкой на сообщение Национального метеорологического управления страны.

Дым из кратера под названием Сева, в котором случилось извержение, поднялся на высоту около километра. В районе вулкана действует третий из пяти уровней опасности. По мнению метеорологов, вулканическая активность может продолжиться.

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Пока из прилегающих поселков никого не эвакуировали, сведений о влиянии происшествия на авиасообщение нет.

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Сакурадзима — стратовулкан (тип вулкана, конус которого сложен из чередующихся слоев затвердевшей лавы), высота которого — 1117 метров, площадь — около 77 квадратных километров. Извергается регулярно начиная с 1955 года. В 2022 году это произошло дважды — в июле и декабре.

Вулкан привлекает туристов, к нему ходит паром из Кагосимы. Работает даже специальный центр для посетителей с выставкой, посвященный предыдущим извержениям Сакурадзимы.