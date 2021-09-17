Извержение вулкана Митаке произошло в Японии

Извержение вулкана Митаке произошло на острове Суваносэ на юго-западе Японии. После этого в районе объявили третий уровень опасности по пятибалльной шкале.

После извержения специалисты зафиксировали выброс вулканических пород. По данным Японского метеорологического агентства, большой вулканический блок пролетел почти в одном километре от кратера, сообщило издание NHK News.

По предварительным данным, в результате извержения никто не пострадал, разрушений инфраструктуры также не зафиксировали. Сейчас из-за повышенной опасности к вулкану нельзя приближаться на расстояние меньше двух километров.

Одно из самых крупных извержений Митаке на острове произошло в 1813 году. После этого Суваносэ на протяжении долгих лет оставался необитаемым.

В минувшем апреле извержение вулкана Сакурадзима произошло в японской префектуре Кагосима. Тогда, по данным местных властей, никто не пострадал.