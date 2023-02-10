Мир 10 февраля 2023, 17:52 Извержение вулкана Карангетанг началось в Индонезии

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Действующий вулкан Карангетанг начал извергаться на северо-востоке Индонезии. Кадры начала извержения попали на видео, сообщило РИА «Новости».

По данным сайта «Политэксперт», сразу после пробуждения вулкана спасатели приступили к эвакуации местных жителей близлежащих деревень.

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Отмечается, что за последние 300 лет Карангетанг пробуждался более 40 раз. При извержении вулкана в 1997 году погибли три человека.

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