10 февраля 2023, 17:52
Извержение вулкана Карангетанг началось в Индонезии
Действующий вулкан Карангетанг начал извергаться на северо-востоке Индонезии. Кадры начала извержения попали на видео, сообщило РИА «Новости».
По данным сайта «Политэксперт», сразу после пробуждения вулкана спасатели приступили к эвакуации местных жителей близлежащих деревень.
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Отмечается, что за последние 300 лет Карангетанг пробуждался более 40 раз. При извержении вулкана в 1997 году погибли три человека.
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