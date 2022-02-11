Извержение вулкана Этна началось в Италии

На Сицилии произошло очередное извержение вулкана Этна. Это случилось в ночь на пятницу, 11 февраля, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на информацию Национального института геофизики и вулканологии Италии (INGV).

По имеющимся данным, извержение случилось в юго-восточном кратере вулкана на высоте порядка 2900 метров. Пепел и клубы дыма были выброшены на высоту восьми километров. Активность прекратилась около часа ночи.

В настоящее время вулкан Этна является самым высоким действующим вулканом в Европе. В 2013 году его внесли в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. В марте 2017 года очередное извержение привело к ранению десяти человек. Активность вулкана часто приводит к необходимости закрытия воздушного пространства в районе Этны.

Ранее сообщалось, что вулкан Чикурачки начал извержение на Курилах. Утром 1 февраля он выбросил трехкилометровый столб пепла. Шлейф распространился на 100 километров к юго-западу от вулкана. Для авиации в этом районе установили высокий уровень опасности.