Извержение подводного вулкана началось в Японии

В Японии началось извержение подводного вулкана. Метеорологи страны призвали моряков к повышенной осторожности.

Извержение произошло в районе японских отдаленных островок Огасавара, расположенных в 1930 километрах к югу от Токио. Об этом сообщило национальное метеорологическое управление страны Японии.

Суда, которые находятся в районе извержения вулкана, призвали к осторожности.

О каких-либо инцидентах, связанных с извержением вулкана не сообщается.

В конце июня на северо-западе Коста-Рики началось извержение вулкана Ринкон-де-ла-Вьеха. Вулкан выбросил в воздух двухкилометровый столб пепла. Через месяц вулкан Синабунг на севере индонезийского острова Суматра в среду выбросил столб пепла на высоту более чем 4,5 километра.